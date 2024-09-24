Тепло и солнце в Бурятии внезапно сменят дожди и снег

Уже завтра, 25 сентября, в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды. На смену солнечной и теплой погоде придут дожди и снег.

В региональном МЧС рассказали, что садки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 20 м/с и понижение температуры ожидаются по республике 25-26 сентября. В указанный период жителям Бурятии советуют быть предельно осторожными и советуют по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и водоемы.

Также рекомендуют не оставлять малолетних детей без присмотра. Телефон спасения - 112.

Фото: loon.site