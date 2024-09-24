Общество 24.09.2024 в 14:32
Тепло и солнце в Бурятии внезапно сменят дожди и снег
Ухудшение погоды ожидается в середине недели
Текст: Елена Кокорина
Уже завтра, 25 сентября, в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды. На смену солнечной и теплой погоде придут дожди и снег.
В региональном МЧС рассказали, что садки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 20 м/с и понижение температуры ожидаются по республике 25-26 сентября. В указанный период жителям Бурятии советуют быть предельно осторожными и советуют по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и водоемы.
Также рекомендуют не оставлять малолетних детей без присмотра. Телефон спасения - 112.
Фото: loon.site
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