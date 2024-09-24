Общество 24.09.2024 в 14:57

Осталось 4 дня до главной ярмарки года в Улан-Удэ

28-29 сентября в столице Бурятии пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осталось 4 дня до главной ярмарки года в Улан-Удэ

Осталось 4 дня до главной ярмарки года в Улан-Удэ. 28-29 сентября в столице Бурятии пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень - 2024» (возрастное ограничение 0+).

Ярмарка «Золотая осень» пройдет сразу на четырех площадках:

- ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);

- ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);

- Торговая площадка ТЦ «Мед» (110 квартал, 11);

- Рынок «Новый Стимул».

На традиционной ежегодной сельскохозяйственной выставке-ярмарке жители города смогут сделать запасы на зиму: купить овощи, приобрести мед и продукцию пчеловодства, дикоросы, молочную продукция, мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечку и кондитерские изделия.

На ярмарке ожидается около 100 участников – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства со всех районов республики.

Кроме того, ярмарка «Золотая осень» продолжит свою работу на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Крестьянский», рынок «Новый Стимул» в виде ярмарок выходного дня.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ru.freepik.com

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