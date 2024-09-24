Мать участника СВО полгода не могла добиться выплат после смерти сына

Мать участника СВО полгода не могла добиться страховых выплат после гибели сыны. Она была вынуждена обратиться к Уполномоченному в Бурятии.

- К нам обратилась мать военнослужащего войсковой части, дислоцирующейся в Свердловской области. Её сын участвовал в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, при выполнении боевой задачи погиб. На момент обращения прошло более 6 месяцев, мать погибшего военнослужащего не получила полагающиеся ей по закону страховые выплаты, - рассказали в приемной Уполномоченного по правам человека в РБ.

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченным было направлено обращение главному военному прокурору РФ В.Г. Петрову о необходимости проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

По результатам проверки было установлено, что ввиду нераспорядительности должностных лиц войсковой части не были приняты своевременные меры по обеспечению членов семьи погибшего военнослужащего причитающимися выплатами. В адрес АО «СОГАЗ» не был направлен полный пакет документов, из-за чего пособие не было выплачено.

Также проверка показала, что компенсация затрат, связанных с погребением погибшего военнослужащего не произведена, сведения о награждении государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно) не внесены в программный комплекс, до родственников не доведены, поощрительные выплаты не назначены.

По выявленным нарушениям закона военной прокуратурой в адрес командования войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона.

На сегодняшний день страховые выплаты, предусмотренные законом, перечислены матери погибшего военнослужащего в полном объеме.

Фото: Номер один