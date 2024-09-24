Общество 24.09.2024 в 15:16

Мать участника СВО полгода не могла добиться выплат после смерти сына

Она была вынуждена обратиться к Уполномоченному в Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мать участника СВО полгода не могла добиться выплат после смерти сына

Мать участника СВО полгода не могла добиться страховых выплат после гибели сыны. Она была вынуждена обратиться к Уполномоченному в Бурятии.

- К нам обратилась мать военнослужащего войсковой части, дислоцирующейся в Свердловской области. Её сын участвовал в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, при выполнении боевой задачи погиб. На момент обращения прошло более 6 месяцев, мать погибшего военнослужащего не получила полагающиеся ей по закону страховые выплаты, - рассказали в приемной Уполномоченного по правам человека в РБ.

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченным было направлено обращение главному военному прокурору РФ В.Г. Петрову о необходимости проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

По результатам проверки было установлено, что ввиду нераспорядительности должностных лиц войсковой части не были приняты своевременные меры по обеспечению членов семьи погибшего военнослужащего причитающимися выплатами. В адрес АО «СОГАЗ» не был направлен полный пакет документов, из-за чего пособие не было выплачено.

Также проверка показала, что компенсация затрат, связанных с погребением погибшего военнослужащего не произведена, сведения о награждении государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно) не внесены в программный комплекс, до родственников не доведены, поощрительные выплаты не назначены.

По выявленным нарушениям закона военной прокуратурой в адрес командования войсковой части внесено представление об устранении нарушений закона.

На сегодняшний день страховые выплаты, предусмотренные законом, перечислены матери погибшего военнослужащего в полном объеме.

 

Фото: Номер один

 

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