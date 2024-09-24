Общество 24.09.2024 в 15:41

В Бурятии презентуют книгу Хамбо ламы Дамба Аюшеева

Презентация состоится 26 сентября в Национальной библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии презентуют книгу Хамбо ламы Дамба Аюшеева

Буддийская традиционная Сангха России приглашает на презентацию книги хамбо ламы Дамба Аюшеева «Заметки буддиста», которая состоится 26 сентября в национальной библиотеке в 16:00 (возрастное ограничение 6+).

- Духовный лидер бурятского народа XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев находится на своем посту с 1995 года. Действующий верховный иерарх буддистов России является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, входит в президиум Межрелигиозного совета России, а также в президиум Межрелигиозного Совета стран СНГ, - сообщили в пресс-службе БТСР.

Презентация книги состоится в рамках фестиваля «Книжный салон» (возрастное ограничение 6+), который пройдет в Улан-Удэ 26 и 27 сентября.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: БТСР

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