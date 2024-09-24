Общество 24.09.2024 в 15:53

В Бурятии вырастили достойных конкурентов оронгойским арбузам

Сладкие бахчевые достигают веса в 13 кг
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вырастили достойных конкурентов оронгойским арбузам

Пенсионер из Бурятии поделился секретом как вырастить достойных конкурентов оронгойским арбузам. Уже 9 лет он занимается выращиванием бахчевых культур на своем огороде, которые не уступают арбузам из Оронгоя ни размером, ни вкусом.

В этом году тот самый огородник пенсионер из Онохой-Шибири Альберт Резванов собрал небывалый урожай арбузов.

- Свой участок земли он использует не для пропитания, а для души. За какое бы дело он не взялся, всё у него получается и приносит свои плоды. Уже девять лет наш земляк выращивает арбузы на обычной грядке.  Даже здесь, в довольно прохладном климате, мужчина получает хороший урожай бахчевых размером не меньше, чем на рыночных прилавках, а по размеру плодов может составить серьёзную конкуренцию оронгойским арбузам. Сглаза не боится, поэтому с удовольствием поделился секретами для начинающих, - рассказывают в телеграм-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

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