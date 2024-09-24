Дороги в Улан-Удэ спасают от разрушения

Дорожная служба Комбината по благоустройству заливает битум в швы на проезжей части города Улан-Удэ. Данная процедура очень важна, так как позволяет предотвратить разрушение дороги и обеспечить безопасность движения.

- Работы идут ежедневно. Сегодня заливают швы на ул. Комсомольская и Вакарина. Вчера сотрудники Комбината работали на ул. Ключевская. Сначала специалисты очищают швы и трещины от грязи, затем нагревают битум до нужной температуры и с помощью специальных инструментов заполняют швы. Для быстрого высыхания на шов кладут песок. После застывания битума шов становится герметичным, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города Улан-Удэ