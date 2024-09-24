ВСЖД стала партнером кинофестиваля «Человек и природа»

Восточно-Сибирская железная дорога вручила собственный приз одному из участников Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». На протяжении 12 лет магистраль выступает партнером кинофорума, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Спецприз от ВСЖД получила кинорежиссер Яна Рубановская и ее научно-популярная работа «Невечная мерзлота». Железнодорожники отметили творческий вклад автора в развитие экологической культуры и продвижение гуманных ценностей.



Отметим, экологии на ВСЖД уделяют повышенное внимание. Одним из приоритетных направлений является сохранение природных территорий и биоразнообразия, а также лесовосстановление и восполнение рыбных запасов, которые проводятся в рамках компенсационных мероприятий при реализации инфраструктурных проектов по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.



Фото: company.rzd.ru