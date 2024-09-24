180 семей в районах Бурятии обеспечили пожарными извещателями

В районах Бурятии специалистами отделов социальной защиты населения на протяжении ряда лет совместно со службами системы профилактики проводится работа по установке пожарных извещателей в домах неблагополучных семей.

- Так с начала года 180 семей, находящихся в социально опасном положении, были обеспечены пожарными извещателями. Эта работа будет продолжена до нового года во всех семьях, состоящих на межведомственном учете и проживающих в частных домах. Отмечу, прибор, который устанавливается в домах и квартирах, совмещает в себе функции обнаружения пожара и подачи звукового сигнала для эвакуации людей. Неблагополучные семьи, где есть дети, чаще всего попадают в зону риска. В случае необходимости, извещатели смогут вовремя оповестить жильцов и даже соседей о приближающейся опасности, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

– Вместе с тем, по нацпроекту «Демография» в рамках социального контракта 35 жителей республики воспользовались направлением «пожарная безопасность». На средства в размере более 1,7 млн. рублей в их домах была заменена электропроводка, - говорит министр.

В эти дни в республике проходит информационная кампания о необходимости приобретения и установки автономных пожарных извещателей в каждом доме.

При возникновении возгорания в здании, прибор среагирует на задымление и оповестит об опасности громким звуком, который разбудит в ночное время суток. Автономный пожарный извещатель работает на батарейках, заряда которых может хватить примерно на год. Устанавливается прибор просто – зачастую крепится на потолок комнаты и не требует дополнительного оборудования для установки.

Также для дома или квартиры подойдет автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. Данный тип пожарного извещателя примечателен тем, что оповещение при возникновении задымления в помещении происходит посредством звукового сигнала.

Фото: Номер один