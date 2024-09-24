Общество 24.09.2024 в 17:08

В Бурятии благоустраивают 141 общественную территорию

Это стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии благоустраивают 141 общественную территорию

141 объект обустраивают в Бурятии в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».

В их число входят 93 общественных и 48 дворовых территорий. В общей сложности, на благоустройство в рамках программы ФКГС направлено 238 млн рублей из федерального и почти 5 млн. рублей из республиканского бюджета.

Также в конце года планируется ввести в эксплуатацию три объекта, проекты которых победили в I Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территории субъектов ДФО. Это центральный городской бульвар в г. Закаменск, центральная часть ул. Ленина в г. Гусиноозёрск и парк «Северное сияние Байкала» в г. Северобайкальск (в нём будет завершён второй этап благоустройства).

«Преображая городскую среду, можно достичь сразу двух целей: и жителей сохранять/привлекать, и развивать экономику. Концентрация неравнодушных людей — причина возникновения новых проектов и идей», - отметил Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Минстроя России.

Александр Панин стал первым гостем специальной колонки #МнениеЭксперта на портале МУНИЦИПАЛИТЕТЫ.РФ. В рамках этого проекта политологи, экономисты, социологи, географы и урбанисты обсуждают актуальные темы и вопросы в повестке представителей муниципального сообщества.

 

Фото: центр компетенций РБ

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формирование комфортной городской среды Бурятия

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