В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель

В Бурятии создают гастрономический путеводитель «Бурятия», который расскажет, где попробовать настоящее «бурятское меню». В путеводитель войдут рестораны, кафе, фермы, производители продуктов питания, кофейни, бары и службы доставки готовой еды республики.

Для участия в проекте производителям, региональным службам общественного питания (наличие в меню завтраков обязательно) необходимо направить информацию на электронную почту i@burbars.ru до 26 сентября включительно.

Огромное количество туристов, желают погрузиться в особую атмосферу нашей республики и попробовать её на вкус. Проект направлен на продвижение гастрономического туризма региона, производителей продуктов питания и местных рестораторов и реализуется при финансовой поддержке регионального минтуризма и «ТИЦ «Байкал». В издание первого в истории республики гастрономического путеводителя войдет информация о ресторанах, кафе, столовых, кофейнях, барах, службах доставки готовой еды.

Оборот мест общественного питания за 2023 год достиг 15 млрд. рублей.

- Такие цифры радуют. Но, согласитесь, невозможно в одном небольшом по объёму буклете вместить все наши объекты общепита. Поэтому было решено включить заведения, которые, кроме дневного и вечернего обслуживания, предлагают жителям, гостям Улан-Удэ именно завтраки. И это объяснимо - жизнь убыстрила темп, самолеты и поезда из западной части страны чаще прибывают в Улан-Удэ рано утром. Куда пойти, где подкрепиться - этот вопрос для туристов в Улан-Удэ теперь решается максимально комфортно. И у сферы общепита республики есть ещё много неиспользованных резервов. Всё больше туристов из разных регионов, стран прибывает в Улан-Удэ. Они дают благоприятные отзывы о нашей бурятской кухне - здоровой, полезной, дарящей энергию земли Байкала, - говорят составители издания.

Тираж составит 1440 экземпляров. Распространяться путеводитель будет на туристических выставках, форумах, фестивалях.

С электронной версией путеводителя можно будет ознакомиться на сайте минтуризма Республики Бурятия и ТИЦ «Байкал»

Фото: loon.site