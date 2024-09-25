Общество 25.09.2024 в 09:31

В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель

Он расскажет туристам, где попробовать настоящую бурятскую кухню
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель

В Бурятии создают гастрономический путеводитель «Бурятия», который расскажет, где попробовать настоящее «бурятское меню». В путеводитель войдут рестораны, кафе, фермы, производители продуктов питания, кофейни, бары и службы доставки готовой еды республики.

Для участия в проекте производителям, региональным службам общественного питания (наличие в меню завтраков обязательно) необходимо направить информацию на электронную почту i@burbars.ru до 26 сентября включительно.

Огромное количество туристов, желают погрузиться в особую атмосферу нашей республики и попробовать её на вкус. Проект направлен на продвижение гастрономического туризма региона, производителей продуктов питания и местных рестораторов и реализуется при финансовой поддержке регионального минтуризма и «ТИЦ «Байкал». В издание первого в истории республики гастрономического путеводителя войдет информация о ресторанах, кафе, столовых, кофейнях, барах, службах доставки готовой еды.

Оборот мест общественного питания за 2023 год достиг 15 млрд. рублей.

- Такие цифры радуют. Но, согласитесь, невозможно в одном небольшом по объёму буклете вместить все наши объекты общепита. Поэтому было решено включить заведения, которые, кроме дневного и вечернего обслуживания, предлагают жителям, гостям Улан-Удэ именно завтраки. И это объяснимо - жизнь убыстрила темп, самолеты и поезда из западной части страны чаще прибывают в Улан-Удэ рано утром. Куда пойти, где подкрепиться - этот вопрос для туристов в Улан-Удэ теперь решается максимально комфортно. И у сферы общепита республики есть ещё много неиспользованных резервов. Всё больше туристов из разных регионов, стран прибывает в Улан-Удэ. Они дают благоприятные отзывы о нашей бурятской кухне - здоровой, полезной, дарящей энергию земли Байкала, - говорят составители издания.

Тираж составит 1440 экземпляров. Распространяться путеводитель будет на туристических выставках, форумах, фестивалях.

С электронной версией путеводителя можно будет ознакомиться на сайте минтуризма Республики Бурятия и ТИЦ «Байкал» 

Фото: loon.site

 

Теги
путеводитель туристы

Все новости

В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
25.09.2024 в 09:43
В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель
25.09.2024 в 09:31
Замена СНИЛС
25.09.2024 в 09:00
Из Крыма в Иркутск этапировали бабушку, убившую двух внуков
24.09.2024 в 19:14
180 семей в районах Бурятии обеспечили пожарными извещателями
24.09.2024 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
Информацию о находке передали в службу наркоконтроля
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
Такое поручение дали из Москвы
25.09.2024 в 10:08
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru