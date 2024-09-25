За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Бурятии.

Накануне в соцмедиа сообщалось, что в селе Сосново-Озерское старшеклассники систематически избивают учеников младших классов. На видео, попавшем в сеть, видно, как подростки наносят удары по голове пострадавшим. Полиции Бурятии удалось установить всех участников инцидентов с нанесением побоев. Это учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет. Все они были опрошены в присутствии законных представителей.

Следственными органами СК России по данному факту проводится процессуальная проверка. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Республике Бурятия Сухорукову В.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

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