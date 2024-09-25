По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов, другими словами, нестационарных торговых объектов (НТО). Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города.

Всего в городе зарегистрирован 501 НТО. Только 219 из них имеют согласование эскизного проекта внешнего вида.

Владельцам объектов необходимо согласовать эскизный проект внешнего вида и привести его в соответствии с согласованным проектом, сообщили в администрации города.

– Сейчас мы рассылаем уведомления собственникам торговых павильонов. Уведомление – это форма предупреждения. Если на него не реагируют, мы направляем материал по выявлению факту нарушения. Далее составляется протокол и отправляется в комиссии районов, уже оттуда – в суд, – рассказал Даши Анчиров, начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Улан-Удэ, главный художник г. Улан-Удэ.

Если торговый павильон размещен без согласования внешнего вида, необходимо, не дожидаясь получения уведомления, обратиться в комитет за согласованием и провести работы приведению своих торговых объектов с эскизным проектом.

За размещение НТО без проведения предварительной процедуры согласования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

- для граждан - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;

- для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Уточнить все вопросы можно в комитете по архитектуре и градостроительству по телефону: 23-39-27, или обратиться лично по ул. Бабушкина, 25, каб. 503.

Фото: администрация г. Улан-Удэ