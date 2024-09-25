Общество 25.09.2024 в 10:28

В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли

Информацию о находке передали в службу наркоконтроля
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли

В сентябре 2024 года в ходе выездных обследований госинспекторами Россельхознадзора Бурятии выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли на общей площади 179 гектаров. Их обнаружили на земельных участках сельхозназначения, расположенных в окрестностях села Кокорино Иволгинского района.

- Правообладателям заброшенных участков объявлены предостережения. Информация была направлена в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД для дальнейшего контроля,- рассказали в Россельхознадзоре.

Правообладателей земельных участков в ведомстве призывают не допускать их захламления и зарастания сорной растительностью, особенно наркосодержащими растениями. Также следует своевременно принимать меры по надлежащему использованию земель сельхозназначения.

Фото:  loon.site

Теги
конопля

Все новости

В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
25.09.2024 в 09:43
В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель
25.09.2024 в 09:31
Замена СНИЛС
25.09.2024 в 09:00
Из Крыма в Иркутск этапировали бабушку, убившую двух внуков
24.09.2024 в 19:14
180 семей в районах Бурятии обеспечили пожарными извещателями
24.09.2024 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
Такое поручение дали из Москвы
25.09.2024 в 10:08
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель
Он расскажет туристам, где попробовать настоящую бурятскую кухню
25.09.2024 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru