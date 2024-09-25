В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли

В сентябре 2024 года в ходе выездных обследований госинспекторами Россельхознадзора Бурятии выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли на общей площади 179 гектаров. Их обнаружили на земельных участках сельхозназначения, расположенных в окрестностях села Кокорино Иволгинского района.

- Правообладателям заброшенных участков объявлены предостережения. Информация была направлена в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД для дальнейшего контроля,- рассказали в Россельхознадзоре.

Правообладателей земельных участков в ведомстве призывают не допускать их захламления и зарастания сорной растительностью, особенно наркосодержащими растениями. Также следует своевременно принимать меры по надлежащему использованию земель сельхозназначения.

Фото: loon.site