За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет

Жительницу Улан-Удэ приговорили к лишению свободы за убийство своей знакомой во время хмельного застолья. В ссоре она несколько раз ударила ее кулаком по голове, от чего та скончалась.

- Судом установлено, что в мае 2024 года женщина распивала спиртное со своими знакомыми. Во время застолья возникла ссора с одной из приятельниц, в ходе которой виновная нанесла ей несколько ударов кулаком по голове. Вечером из-за незначительного повода она вновь ударила потерпевшую, которая в последующем скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказали в прокуратуре республики.

Суд Советского района г. Улан-Удэ приговорил виновную к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

- Также удовлетворен гражданский иск матери погибшей о взыскании морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один