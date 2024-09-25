Общество 25.09.2024 в 11:05

Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине

Они научились оказывать первую медпомощь раненым на поле боя
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине

В Улан-Удэ сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии Бурятии прошли курс по тактической медицине под руководством инструктора Центра специальной подготовки тактической медицины «ТАКМЕД».

В ходе трехдневного курса инструктор Артур Нуриев провел лекции, семинары и практические занятия.

Основная цель курса – обучение росгвардейцев оказанию первой помощи раненым на поле боя, а также снижение риска возникновения дополнительных потерь и выхода личного состава из строя, недопущение срыва выполнения боевых задач.

- Основной упор был сделан на оказание первой помощи в условиях, максимально приближенных к боевым, в том числе в ночное время, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

В ходе курса росгвардейцы получили навыки в тактической медицине и основные принципы оказания помощи при ранениях.

Практические занятия включали в себя отработку эвакуации раненых различными способами с учетом рельефа местности, способов контроля кровотечений при отсутствии средств остановки, наложения современных давящих повязок, а также самостоятельного перемещения на поле боя при ранении и оказания самопомощи.

 

Фото: ru.freepik.com

Все новости

В Бурятии создали новую научную лабораторию
25.09.2024 в 11:52
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома
25.09.2024 в 11:32
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии создали новую научную лабораторию
В ней будут создавать новые продукты из отходов животного происхождения
25.09.2024 в 11:52
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
Матери убитой она выплатит 2 млн рублей
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
Информацию о находке передали в службу наркоконтроля
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города
25.09.2024 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru