Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине

В Улан-Удэ сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии Бурятии прошли курс по тактической медицине под руководством инструктора Центра специальной подготовки тактической медицины «ТАКМЕД».

В ходе трехдневного курса инструктор Артур Нуриев провел лекции, семинары и практические занятия.

Основная цель курса – обучение росгвардейцев оказанию первой помощи раненым на поле боя, а также снижение риска возникновения дополнительных потерь и выхода личного состава из строя, недопущение срыва выполнения боевых задач.

- Основной упор был сделан на оказание первой помощи в условиях, максимально приближенных к боевым, в том числе в ночное время, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

В ходе курса росгвардейцы получили навыки в тактической медицине и основные принципы оказания помощи при ранениях.

Практические занятия включали в себя отработку эвакуации раненых различными способами с учетом рельефа местности, способов контроля кровотечений при отсутствии средств остановки, наложения современных давящих повязок, а также самостоятельного перемещения на поле боя при ранении и оказания самопомощи.

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