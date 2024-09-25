Общество 25.09.2024 в 11:52
В Бурятии создали новую научную лабораторию
В ней будут создавать новые продукты из отходов животного происхождения
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии создали новую научную лабораторию, которая займется разработкой технологий инновационных продуктов. Она появилась на базе Восточно-Сибирского технологического университета.
- Здесь планируют заниматься разработкой технологий получения инновационных продуктов из сырья животного происхождения. Основная цель лаборатории — проводить научные исследования. Она сосредоточится на развитии технологий, которые помогут создавать новые продукты из сырья и отходов животного происхождения.
Фото: loon.site
Тегинаука