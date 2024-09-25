Общество 25.09.2024 в 11:52

В Бурятии создали новую научную лабораторию

В ней будут создавать новые продукты из отходов животного происхождения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии создали новую научную лабораторию

В Бурятии создали новую научную лабораторию, которая займется разработкой технологий инновационных продуктов. Она появилась на базе Восточно-Сибирского технологического университета.

- Здесь планируют заниматься разработкой технологий получения инновационных продуктов из сырья животного происхождения. Основная цель лаборатории — проводить научные исследования. Она сосредоточится на развитии технологий, которые помогут создавать новые продукты из сырья и отходов животного происхождения.

Фото: loon.site

Теги
наука

Все новости

В Бурятии создали новую научную лабораторию
25.09.2024 в 11:52
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома
25.09.2024 в 11:32
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
Они научились оказывать первую медпомощь раненым на поле боя
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
Матери убитой она выплатит 2 млн рублей
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
Информацию о находке передали в службу наркоконтроля
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города
25.09.2024 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru