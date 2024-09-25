В Бурятии создали новую научную лабораторию, которая займется разработкой технологий инновационных продуктов. Она появилась на базе Восточно-Сибирского технологического университета.

- Здесь планируют заниматься разработкой технологий получения инновационных продуктов из сырья животного происхождения. Основная цель лаборатории — проводить научные исследования. Она сосредоточится на развитии технологий, которые помогут создавать новые продукты из сырья и отходов животного происхождения.

Фото: loon.site