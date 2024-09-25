Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым

Студенты Бурятского колледжа технологий и лесопользования помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым.

- Студенты 3, 4 курсов по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» вместе с сотрудниками «Городского лесничества» создали на территории Гостиных рядов живую изгородь из морозостойкого дерена белого, посадили рябинник, - рассказали в администрации города.









Также в парке «Мемориал Победы» высадили иву, вяз крупнолистный, в 112 мкрн на площадке по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» и возле школы №63 – рябину и тополь серебристый. Будущие ландшафтные дизайнеры посадили рябину и возле своего родного колледжа.

– Мы слышим много пожеланий от горожан, чтобы для красоты и украшения города высаживали рябины. Вдохновляют рябины, которые растут на площади Революции. Этим деревьям более 15 лет, чтобы добиться такого результата, нужен уход. Следующий год мы весь хотим посвятить уходу за растениями, – отметила директор лесничества Светлана Григорьева.

Посадки зеленых насаждений идут программе «Зеленый город», созданной по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Всего этой осенью высадят около 2500 саженцев клена Гиннала, рябины, ели, акации, серебристого тополя, ясеня, черемухи Маака, кизильника и т.д.





Фото: администрация Улан-Удэ