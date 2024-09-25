Общество 25.09.2024 в 12:04

Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым

Они высадили иву, вяз, рябину, тополь в разных частях города
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым

Студенты Бурятского колледжа технологий и лесопользования помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым.

- Студенты 3, 4 курсов по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» вместе с сотрудниками «Городского лесничества» создали на территории Гостиных рядов живую изгородь из морозостойкого дерена белого, посадили рябинник, - рассказали в администрации города.



Также в парке «Мемориал Победы» высадили иву, вяз крупнолистный, в 112 мкрн на площадке по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» и возле школы №63 – рябину и тополь серебристый. Будущие ландшафтные дизайнеры посадили рябину и возле своего родного колледжа.

– Мы слышим много пожеланий от горожан, чтобы для красоты и украшения города высаживали рябины. Вдохновляют рябины, которые растут на площади Революции. Этим деревьям более 15 лет, чтобы добиться такого результата, нужен уход. Следующий год мы весь хотим посвятить уходу за растениями, – отметила директор лесничества Светлана Григорьева.

Посадки зеленых насаждений идут программе «Зеленый город», созданной по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Всего этой осенью высадят около 2500 саженцев клена Гиннала, рябины, ели, акации, серебристого тополя, ясеня, черемухи Маака, кизильника и т.д.


Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником
25.09.2024 в 13:24
В России стартует реформа местного самоуправления
25.09.2024 в 13:10
По старой симке на жительницу Улан-Удэ оформили автокредит в 2 млн
25.09.2024 в 12:44
Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым
25.09.2024 в 12:04
В Бурятии создали новую научную лабораторию
25.09.2024 в 11:52
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома
25.09.2024 в 11:32
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником
Клиентов магазина он «нагрел» почти на 300 тысяч
25.09.2024 в 13:24
По старой симке на жительницу Улан-Удэ оформили автокредит в 2 млн
Мошенники взяли займ через онлайн-приложение банка
25.09.2024 в 12:44
В Бурятии создали новую научную лабораторию
В ней будут создавать новые продукты из отходов животного происхождения
25.09.2024 в 11:52
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
Они научились оказывать первую медпомощь раненым на поле боя
25.09.2024 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru