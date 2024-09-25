По старой симке на жительницу Улан-Удэ оформили автокредит в 2 млн

В полицию Бурятии обратилась очередная жертва мошенников. На этот раз пострадала 37-летняя улан-удэнка, на которую мошенники оформили двухмиллионный автокредит.

24 сентября она обратилась с заявлением в полицию.

- Женщина заказала кредитную историю в национальном бюро кредитных историй и с узнала, что на ее имя оформлен автокредит на сумму почти в 2 миллиона рублей. Горожанка обратилась в офис банка для выяснения обстоятельств оформления финансовых обязательств. Оказалось, что займ с отложенным залогом был взят через банковское онлайн-приложение в мае текущего года, - рассказали в полиции республики.

Вход в сервис был осуществлен через старый абонентский номер, которым она не пользуется с 2014 года. Все деньги впоследствии мошенники сняли в различных городах по 150 тысяч рублей.

- Если вы перестаете пользоваться номером мобильного телефона, советуем отключать банковские сервисы, привязки к личным кабинетам в соцсетях и на почтовых аккаунтах. В обратном случае мошенники, заполучив ваш прежний абонентский номер, могут восстановить доступ к личным кабинетам и в результате похитить денежные средства, - добавили в МВД.

Фото: loon.site