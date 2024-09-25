Общество 25.09.2024 в 13:24

Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником

Клиентов магазина он «нагрел» почти на 300 тысяч
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником

Уголовному преследованию подвергнут продавец автозапчастей в одном из павильонов Улан-Удэ. Принимая заказы клиентов магазина, их оплату он клал себе в карман.

В торговую организацию 29-летний продавец устроился в мае 2024 года и уже с августа начал промышлять мошенничеством.

 - Он принимал заказы посетителей на автомобильные запчасти и комплектующие: двигатели, коробки передач, а затем, демонстрируя фото необходимых товаров на сайте, якобы, оформлял их заказ из г. Владивостока. При этом на руки посетителям он выдавал товарные чеки об оплате, в действительности же деньги забирал себе и тратил по собственному усмотрению.  
Клиентам, интересовавшимся доставкой запчастей, подозреваемый лгал, что товар по разным причинам задерживается, - рассказали в полиции республики.

Ранее судимый за наркопреступление мужчина уже во всём признался.
Часть причиненного ущерба он возместил, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site


Теги
мошенники

Все новости

Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником
25.09.2024 в 13:24
В России стартует реформа местного самоуправления
25.09.2024 в 13:10
По старой симке на жительницу Улан-Удэ оформили автокредит в 2 млн
25.09.2024 в 12:44
Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым
25.09.2024 в 12:04
В Бурятии создали новую научную лабораторию
25.09.2024 в 11:52
Пьяный водитель в Улан-Удэ въехал на авто в подъезд дома
25.09.2024 в 11:32
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
25.09.2024 в 11:05
За убийство знакомой жительница Бурятии сядет за решетку на 10 лет
25.09.2024 в 10:46
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
По старой симке на жительницу Улан-Удэ оформили автокредит в 2 млн
Мошенники взяли займ через онлайн-приложение банка
25.09.2024 в 12:44
Студенты помогают сделать Улан-Удэ зеленым и красивым
Они высадили иву, вяз, рябину, тополь в разных частях города
25.09.2024 в 12:04
В Бурятии создали новую научную лабораторию
В ней будут создавать новые продукты из отходов животного происхождения
25.09.2024 в 11:52
Росгвардейцы Бурятии отработали навыки по тактической медицине
Они научились оказывать первую медпомощь раненым на поле боя
25.09.2024 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru