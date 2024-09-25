Продавец автозапчастей в Улан-Удэ оказался мошенником

Уголовному преследованию подвергнут продавец автозапчастей в одном из павильонов Улан-Удэ. Принимая заказы клиентов магазина, их оплату он клал себе в карман.

В торговую организацию 29-летний продавец устроился в мае 2024 года и уже с августа начал промышлять мошенничеством.

- Он принимал заказы посетителей на автомобильные запчасти и комплектующие: двигатели, коробки передач, а затем, демонстрируя фото необходимых товаров на сайте, якобы, оформлял их заказ из г. Владивостока. При этом на руки посетителям он выдавал товарные чеки об оплате, в действительности же деньги забирал себе и тратил по собственному усмотрению.

Клиентам, интересовавшимся доставкой запчастей, подозреваемый лгал, что товар по разным причинам задерживается, - рассказали в полиции республики.

Ранее судимый за наркопреступление мужчина уже во всём признался.

Часть причиненного ущерба он возместил, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site