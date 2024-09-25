Общество 25.09.2024 в 14:00

Сегодня в Улан-Удэ заключительный день подключения к теплоснабжению

Тепло уже подано в 2090 жилых домов и во все 240 социальных объектов Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ заключительный день подключения к теплоснабжению

Сегодня в Улан-Удэ заключительный день подключения к теплоснабжению.

Тепло уже подано в 2090 жилых домов и во все 240 социальных объектов Улан-Удэ. Сегодня к теплоснабжению подключается 156 жилых домов, сообщили в комитете городского хозяйстве администрации города Улан-Удэ.

- Подключение отопления проходит в штатном режиме. Постепенное подключение объектов необходимо для обеспечения плавного набора нагрузки оборудования Улан-Удэнских ТЭЦ, котельных, насосных станций, тепловых сетей, для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима. Обращаем внимание, что вопросы, связанные с подачей тепла в квартиры жилого дома, собственникам необходимо адресовать своей управляющей компании или ТСЖ. Ответственность за состояние внутридомовой системы теплоснабжения в многоквартирном жилом доме несет управляющая организация. Поэтому при низкой температуре в квартире или в одной из комнат, а также при отсутствии отопления, в первую очередь, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую жилой дом, - сказал Сергей Харакшинов, и.о председателя комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.

Напомним, дома в Улан-Удэ начали подключать к теплу с 16 сентября. Подключение велось постепенно, дабы не допустить гидравлической разбалансировки и для плавного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

 

Фото: loon.site

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