Общество 25.09.2024 в 15:30

В Сосновом Бору в Улан-Удэ открыли четыре спортплощадки

Площадка оснащена современными горками, качелями, песочницами и спортивными зонами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Сосновом Бору в Улан-Удэ открыли четыре спортплощадки

В микрорайоне Сосновый Бор открыли четыре универсальные спортивные площадки. Мини-парки по проекту «100 дворов на Дальнем Востоке» построили во дворах по ул. Маршала Жукова, 5, Маршала Жукова, 15, Маргелова, 25. Ранее в августе открыли новый двор на улице Маргелова, 22.

– Открываем четвертую площадку в этом микрорайоне. В этом году по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова все детские площадки ставили в военных городках. Всего в этом году построили семь мини-парков в военных городках: четыре в Сосновом Бору, одну в мкрн Звездный, две на ст. Дивизионная. Совместно с районными администрациями определили места, контролировали строительство. Во дворе по ул. Маршала Жукова, 15 площадка между школой и домом. По пути в школу и возвращаясь из нее, дети могут поиграть, размяться, пообщаться, – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.


Современная площадка по ул. Маршала Жукова, 15 разделена на пять функциональных зон: детская площадка от 0 до 7 лет, от 7 до 14 лет, воркаут площадка, тренажерная площадка и зона тихого отдыха. Также здесь построили тротуарные дорожки, установили дополнительное освещение.

– Площадка оснащена современными игровыми конструкциями: горками, качелями, песочницами и спортивными зонами. Пусть каждый малыш находит здесь друзей и наслаждается активными играми! – сказал Андрей Муравьев, руководитель администрации Октябрьского района.

Дворы построены по проекту реновации дворов Дальнего Востока по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Всего с 2022 в Улан-Удэ благоустроено 26 дворов в трех районах города.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ 1000 дворов Бурятия

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