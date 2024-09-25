Общество 25.09.2024 в 16:46

Бурятия начала готовиться к пожароопасному сезону 2025 года

В районах обновляют минерализованные полосы и ликвидируют старые свалки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия начала готовиться к пожароопасному сезону 2025 года

Все сельские поселения республики прошли проверку государственной противопожарной службы. Активно ведется работа по устранению замечаний.

Большая часть нарушений связана с обновлением минерализованных полос, их прочистка необходима до начала нового сезона лесных пожаров. Минполосы служат защитой от перехода огня на населенные пункты.

- Работы по очистке и устройству полос будут выполнять лесхозы республики по договору, они снабжены специализированной техникой, сотрудники имеют необходимые навыки и квалификацию. Мероприятия будут выполнены к середине октября. Стоит отметить, что тушением лесных возгораний занимаются лесопожарные станции лесхозов, - пояснил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Также было отмечено, что необходимо ликвидировать свалки, захламленные участки и старую сухую растительность.

Все эти работы будут проведены до наступления холодов, таким образом, все села Бурятии обезопасят себя от возгораний или перехода огня из лесного массива.

 

Фото: РАЛХ

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