Бурятия начала готовиться к пожароопасному сезону 2025 года

Все сельские поселения республики прошли проверку государственной противопожарной службы. Активно ведется работа по устранению замечаний.

Большая часть нарушений связана с обновлением минерализованных полос, их прочистка необходима до начала нового сезона лесных пожаров. Минполосы служат защитой от перехода огня на населенные пункты.

- Работы по очистке и устройству полос будут выполнять лесхозы республики по договору, они снабжены специализированной техникой, сотрудники имеют необходимые навыки и квалификацию. Мероприятия будут выполнены к середине октября. Стоит отметить, что тушением лесных возгораний занимаются лесопожарные станции лесхозов, - пояснил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Также было отмечено, что необходимо ликвидировать свалки, захламленные участки и старую сухую растительность.

Все эти работы будут проведены до наступления холодов, таким образом, все села Бурятии обезопасят себя от возгораний или перехода огня из лесного массива.

Фото: РАЛХ