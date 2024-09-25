Общество 25.09.2024 в 16:55

В Улан-Удэ наркомана с пакетом конопли задержали на остановке

Мужчина не стал отрицать употребление и сбор наркотика
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ наркомана с пакетом конопли задержали на остановке

В Советском районе Улан-Удэ оперативники задержали улан-удэнца с пакетом конопли. Мужчина был явно под кайфом, поэтому сбор и употребление наркотика отрицать не стал.

Его задержали вблизи остановки общественного транспорта в СНТ «Дружба».

- 37-летний улан-удэнец собрал наркотическое средство в Иволгинском районе и, проехав часть обратного пути на попутке, возвращался в город.
Мужчина не стал отрицать свою причастность к сбору запрещенного вещества, как и факт его употребления, однако проехать в медучреждение для освидетельствования отказался. Масса изъятой марихуаны составила более 1,2 килограмма, - рассказали в полиции республики.
В ведомстве отметили, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, но должных выводов так и не сделал. Подрабатывает на стройке.
Возбуждено уголовное дело.

Фото:loon.site

 

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