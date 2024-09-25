В Улан-Удэ наркомана с пакетом конопли задержали на остановке

В Советском районе Улан-Удэ оперативники задержали улан-удэнца с пакетом конопли. Мужчина был явно под кайфом, поэтому сбор и употребление наркотика отрицать не стал.

Его задержали вблизи остановки общественного транспорта в СНТ «Дружба».

- 37-летний улан-удэнец собрал наркотическое средство в Иволгинском районе и, проехав часть обратного пути на попутке, возвращался в город.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к сбору запрещенного вещества, как и факт его употребления, однако проехать в медучреждение для освидетельствования отказался. Масса изъятой марихуаны составила более 1,2 килограмма, - рассказали в полиции республики.

В ведомстве отметили, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, но должных выводов так и не сделал. Подрабатывает на стройке.

Возбуждено уголовное дело.

Фото:loon.site