В Бурятии в рамках Всероссийской акции «БумБатл» начали собирать макулатуру
Бурятия присоединилась к пятому сезону масштабной всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). 2024 год знаменуется юбилейным сезоном Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».
Акция стартовала 23 сентября и продлится до 15 ноября.
Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.
- «БумБатл» – это не просто экологическая инициатива, это настоящее соревнование, которое объединяет людей всех возрастов, от самых маленьких до взрослых. Цель акции - сбор макулатуры и стимулирование ответственного отношения к окружающей среде. Участники «БумБатл» могут сдать макулатуру в специально организованных пунктах приема, - рассказали в Минприроды Бурятии.
Каждый килограмм собранной макулатуры – это вклад в сохранение природы. Переработка макулатуры – это не только сокращение объемов мусора на свалках, но и экономия природных ресурсов, необходимых для производства новой бумаги. Производство бумаги из вторсырья требует в 4 раза меньше энергии, чем из древесины, и на 90% меньше воды.
Присоединяясь к «БумБатл», вы не только помогаете сделать нашу планету чище, но и участвуете в увлекательном соревновании.
Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.
Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.
- Экологическое благополучие жителей России – одна из национальных целей, поставленных Президентом. И для достижения желаемых результатов будет реализован целый комплекс мер. В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное захоронение не более половины из них, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления. Важно, чтобы те проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают внимание к вопросу ответственного обращения с отходами все больше людей. Кроме того, сбор макулатуры – это сокращение потребления бумаги, а значит, важный шаг в сторону сохранения уникальных лесных экосистем России», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
- Мы живем в удивительном крае, богатом лесами и природными ресурсами. Однако, чтобы сохранить эту красоту для будущих поколений, необходимо бережно относиться к окружающей среде. Сбор макулатуры — это не просто утилизация ненужных бумаг, это шаг к сохранению лесов. Каждый собранный килограмм макулатуры — это не только спасенное дерево, но и снижение потребности в вырубке новых. И, конечно же, это сокращение количества мусора, который загрязняет нашу планету. У нас есть уникальная возможность внести свой вклад в устойчивое развитие — принять участие во Всероссийской акции БумБатл. Это не просто соревнование, а возможность объединить усилия и сделать нашу жизнь лучше. БумБатл — это шанс показать, что мы, жители Бурятии, заботимся о природе, готовы действовать и делать вклад в создание более чистого и здорового мира. Присоединяйтесь к акции, собирайте макулатуру, привлекайте к этому делу своих друзей и родных, - отметила Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии РБ.
Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Пункты приёма макулатуры в г. Улан-Удэ:
Эковата 03 - адрес: г. Улан-Удэ, ул.
- Ринчино, 12/1. База «Сокол»
Чистый город – адреса: г. Улан-Удэ, ул.
- Ключевская 31 «а»
- Октябрьская 27
- ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б»
от 500 кг выезд
Экогород – адреса: г. Улан-Удэ, ул.
- Лимонова, 2б Автоград
- Ключевская, 60б/3
- Ключевская, 20
- Дашиева, 4
- Бабушкина, 1а
- Смолина, 67
- Борсоева, 69
- Лимонова, 6д Хунну отель
Фото: Номер один