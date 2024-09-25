Общество 25.09.2024 в 12:30

В Бурятии в рамках Всероссийской акции «БумБатл» начали собирать макулатуру

Акция продлится с 23 сентября по 15 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии в рамках Всероссийской акции «БумБатл» начали собирать макулатуру

Бурятия присоединилась к пятому сезону масштабной всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). 2024 год знаменуется юбилейным сезоном Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».

Акция стартовала 23 сентября и продлится до 15 ноября.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.

- «БумБатл» – это не просто экологическая инициатива, это настоящее соревнование, которое объединяет людей всех возрастов, от самых маленьких до взрослых. Цель акции - сбор макулатуры и стимулирование ответственного отношения к окружающей среде. Участники «БумБатл» могут сдать макулатуру в специально организованных пунктах приема, - рассказали в Минприроды Бурятии.

Каждый килограмм собранной макулатуры – это вклад в сохранение природы. Переработка макулатуры – это не только сокращение объемов мусора на свалках, но и экономия природных ресурсов, необходимых для производства новой бумаги. Производство бумаги из вторсырья требует в 4 раза меньше энергии, чем из древесины, и на 90% меньше воды.

Присоединяясь к «БумБатл», вы не только помогаете сделать нашу планету чище, но и участвуете в увлекательном соревновании.

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.

Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

- Экологическое   благополучие   жителей   России   –   одна   из национальных   целей, поставленных   Президентом.   И   для   достижения желаемых   результатов   будет   реализован   целый   комплекс   мер.   В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное   захоронение   не   более   половины   из   них, а   также   повторное вовлечение   в   оборот   не   менее   четверти   отходов   производства   и потребления. Важно, чтобы те проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают внимание к вопросу ответственного обращения с отходами все больше людей. Кроме того, сбор макулатуры – это сокращение потребления бумаги, а   значит, важный шаг в сторону сохранения   уникальных лесных экосистем России», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

- Мы живем в удивительном крае, богатом лесами и природными ресурсами. Однако, чтобы сохранить эту красоту для будущих поколений, необходимо бережно относиться к окружающей среде. Сбор макулатуры — это не просто утилизация ненужных бумаг, это шаг к сохранению лесов. Каждый собранный килограмм макулатуры — это не только спасенное дерево, но и снижение потребности в вырубке новых. И, конечно же, это сокращение количества мусора, который загрязняет нашу планету. У нас есть уникальная возможность внести свой вклад в устойчивое развитие — принять участие во Всероссийской акции БумБатл. Это не просто соревнование, а возможность объединить усилия и сделать нашу жизнь лучше. БумБатл — это шанс показать, что мы, жители Бурятии, заботимся о природе, готовы действовать и делать вклад в создание более чистого и здорового мира. Присоединяйтесь к акции, собирайте макулатуру, привлекайте к этому делу своих друзей и родных, - отметила Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии РБ.

Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

 

Пункты приёма макулатуры в г. Улан-Удэ:

 

Эковата 03 - адрес: г. Улан-Удэ, ул.

- Ринчино, 12/1. База «Сокол»

Чистый город – адреса: г. Улан-Удэ, ул.

- Ключевская 31 «а»

- Октябрьская 27

- ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б»

от 500 кг выезд

Экогород – адреса: г. Улан-Удэ, ул.

- Лимонова, 2б Автоград

- Ключевская, 60б/3

- Ключевская, 20

- Дашиева, 4

- Бабушкина, 1а

- Смолина, 67

- Борсоева, 69

- Лимонова, 6д Хунну отель

 

Фото: Номер один

Теги
минприроды Бурятии сбор макулатуры нацпроект Экология

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