45-летнее оборудование в котельной Улан-Удэ заменили на новое

В котельной и центральных тепловых пунктах мкрн Сосновый Бор заменили 45-летние теплообменники на новые. Готовность к зиме проверял заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

Здесь на объектах теплоснабжения за долгое время проведен масштабный ремонт. Заменили изношенное теплообменное оборудование, запорную арматуру, отремонтировали старые теплосети. Зимой из-за старого оборудования потери тепла от котельной составляли до 30 градусов.

– На ремонт теплосетевого комплекса военных городков в этом году выделено более 60 млн рублей. Это беспрецедентная сумма за последние 10 лет. Реконструировали основное и вспомогательное оборудование и в котельной ст. Дивизионная. Надеемся, что работы повысят качество теплоснабжения, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев во время выездной проверки по подготовке к зиме.

Фото: мэрия Улан-Удэ