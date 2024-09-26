В Улан-Удэ ищут 17-летнего подростка

Сотрудники полиции разыскивают 17-летнего жителя Улан-Удэ Даниила Папулло. 23 сентября он ушел из дома в СНТ «Коммунальник» около 15 часов и до настоящего времени не вернулся.

- Ранее неоднократно уходил и бродяжничал. Мать заявила о его пропаже 25 сентября. По имеющейся информации, может находиться в районе Центрального рынка, - рассказали в МВД республики.

Его приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: шрам от ожога на правой ноге от таза до колена.

Был одет в спортивную кофту белого цвета, светлые джинсы и кроссовки.

- При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112), - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ