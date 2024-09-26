Передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Бурятию

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в столицу Бурятии (возрастное ограничение 12+). Пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф, жители и гости города Улан-Удэ смогут с 30 сентября по 3 октября бесплатно увидеть на вокзале уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны.





«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.



Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+.

Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.



Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – «Волонтерам Победы». Организаторы рекомендуют посетителям не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.



Посетители могут слушать экскурсию со своего устройства: через мобильное приложение Поезд Победы, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.



Работа экспозиции в Улан-Удэ:



30.09.2024 – 02.10.2024

с 10.00 до 19.00,

последняя группа - в 18:20



03.10.2024

с 10.00 до 18.40,

последняя группа - в 18:00



Справочно о Бурятии в годы ВОВ.





За четыре военных года на фронт отправились более 120 тыс. человек, то есть каждый пятый житель Республики Бурятия. Из них на полях сражений пали около 39 тыс. солдат, или треть из ушедших воевать. Инвалидами домой вернулись 6,5 тыс. человек.



Уроженцы Бурятии приняли участие во всех значимых операциях Красной армии, начиная от зимнего контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го и Сталинградской битвы, заканчивая Берлинской операцией и разгромом Квантунской армии. За проявленный героизм 43 бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы.



Не меньший вклад в Победу внесли труженики тыла Бурятии. К 1940 году здесь располагались несколько крупных предприятий союзного и республиканского значения. В их числе авиазавод в Улан-Удэ, который в кооперации с Иркутским предприятием освоил производство фронтовых пикирующих бомбардировщиков Пе-2. С 1943 года здесь началось производство истребителей Ла-5, а с 1944-го — Ла-7, ставших главной ударной силой истребительной авиации СССР. Паровозовагонный завод в Улан-Удэ строил и ремонтировал паровозы, товарные и пассажирские вагоны. Кроме того, здесь производились различные детали, работали цеха по производству мин, минометов и других видов вооружения.



За годы войны 244 работника промышленности, транспорта, сельского хозяйства были награждены орденами и медалями СССР. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» были удостоены 83 240 рабочих, колхозников и служащих республики.



Благодаря тому, что Бурятия располагалась глубоко в тылу, здесь были развёрнуты десятки госпиталей. По данным Республиканской больницы имени Семашко, за годы войны в госпиталях Бурятии было пролечено более 30 тысяч раненых и больных, проведено более 16 тысяч операций. Вернулся в строй каждый третий поступивший на лечение солдат. Каждому второму была восстановлена трудоспособность.

Фото: правительство Бурятии