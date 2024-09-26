Общество 26.09.2024 в 11:09

В Бурятии выпустили справочник помощи участникам СВО

В нем изложена полная информация положенных выплат и льгот
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии выпустили справочник помощи участникам СВО

В Бурятии выпустили справочник «Выплаты, льготы и меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей». Издание объединяет информацию о всех федеральных и региональных льготах и выплатах, мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В него вошел перечень контактов органов и организаций для обращения участников СВО и членов их семей.

Пособие разработано филиалом Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Бурятии совместно с Управлением регионального минюста и минсоцзащиты.

Вся информация, которая содержится в пособии, соответствует действующему законодательству Российской Федерации, а также информации, размещенной на официальных сайтах в сети «Интернет» и актуальна по состоянию на 15 августа 2024 года.

Справочник доступен по ссылке

Фото: ТГ-канал «Защитники Отечества»

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