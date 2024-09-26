В Баргузинском районе нечем топить печки

Совещание по поводу нехватки дров состоялось в поселке Усть-Баргузин 23 сентября. Об этом на сегодняшней сессии сообщила депутат Эржена Чимитцыренова.Напомним, из-за экологических ограничений в последние годы на территории Центральной экологической зоны Байкала остро встал вопрос по заготовке дров. В эту зону попали несколько районов Бурятии.По словам Эржены Чимитцыреновой, лесной кодекс предусматривает, что жители имеют право заготавливать древесину для собственных нужд. По факту же доступ в лес имеют только предприниматели, которым выгоднее рубить деловой лес и отправлять его на продажу, чем заниматься заготовкой дров. Из-за чего возникает дефицит.На обращение жителей в минприроды по этому поводу, как сообщила депутат, поступил ответ, что проблема с дровами сохранится, пока не будут внесены изменения в закон «Об охране озера Байкал».- Из 25 млн рублей, выделенных на компенсацию доставки дров для населения, израсходовано только 4 млн. Около 20 млн вернулось обратно в бюджет. При этом, год еще не закончился, - говорила депутат.Чтобы решить эту проблему, жители направили в правительство республики обращение о создании муниципального предприятия, которое будет заниматься заготовкой и продажей дров населению.Фото: «Номер один»