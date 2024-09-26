Общество 26.09.2024 в 11:17

В Баргузинском районе нечем топить печки

Проблема нехватки дров становится еще острее
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Баргузинском районе нечем топить печки
Совещание по поводу нехватки дров состоялось в поселке Усть-Баргузин 23 сентября. Об этом на сегодняшней сессии сообщила депутат Эржена Чимитцыренова.

Напомним, из-за экологических ограничений в последние годы на территории Центральной экологической зоны Байкала остро встал вопрос по заготовке дров. В эту зону попали несколько районов Бурятии.

По словам Эржены Чимитцыреновой, лесной кодекс предусматривает, что жители имеют право заготавливать древесину для собственных нужд. По факту же доступ в лес имеют только предприниматели, которым выгоднее рубить деловой лес и отправлять его на продажу, чем заниматься заготовкой дров. Из-за чего возникает дефицит.

На обращение жителей в минприроды по этому поводу, как сообщила депутат, поступил ответ, что проблема с дровами сохранится, пока не будут внесены изменения в закон «Об охране озера Байкал».

- Из 25 млн рублей, выделенных на компенсацию доставки дров для населения, израсходовано только 4 млн. Около 20 млн вернулось обратно в бюджет. При этом, год еще не закончился, - говорила депутат.

Чтобы решить эту проблему, жители направили в правительство республики обращение о создании муниципального предприятия, которое будет заниматься заготовкой и продажей дров населению.

Фото: «Номер один»

Теги
дрова

Все новости

Жители Бурятии смогут узнать о работе международной банковской системы
26.09.2024 в 12:28
В Бурятии сельчанин на лайках потерял 400 тысяч
26.09.2024 в 12:26
Игра в кости «Шагай наадан» стала официальным видом спорта в Бурятии
26.09.2024 в 12:25
«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
26.09.2024 в 12:07
В Бурятии будут усыплять собак в случае возникновения «экстраординарной ситуации»
26.09.2024 в 12:05
Остановки в центре Улан-Удэ вернут на свое место
26.09.2024 в 11:51
Горсовет Улан-Удэ обновился на 50 процентов
26.09.2024 в 11:35
Причиной пожара в пос. Таксимо стало короткое замыкание
26.09.2024 в 11:20
В Баргузинском районе нечем топить печки
26.09.2024 в 11:17
В пригороде Улан-Удэ ДНТ растут как на дрожжах
26.09.2024 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии будут усыплять собак в случае возникновения «экстраординарной ситуации»
Решение о том, является ли ситуация в республике экстраординарной, принимает правительство региона
26.09.2024 в 12:05
Остановки в центре Улан-Удэ вернут на свое место
Их прежнее перемещение создало автомобильные пробки
26.09.2024 в 11:51
В Бурятии выпустили справочник помощи участникам СВО
В нем изложена полная информация положенных выплат и льгот
26.09.2024 в 11:09
Передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Бурятию
Ее можно будет увидеть с 30 сентября по 3 октября
26.09.2024 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru