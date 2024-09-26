Остановки в центре Улан-Удэ вернут на свое место

В ночь с 26 на 27 сентября автобусные остановки на улице Советская в Улан-Удэ вернут на их привычное место. Решение приняли, чтобы снизить автомобильные заторы и сделать передвижение по городу комфортнее.

- Уважаемые горожане, будьте внимательны! Временный пешеходный переход, а также временные трамвайные остановки в обе стороны напротив ювелирного магазина по ул. Коммунистическая пока остаются на том же месте, - сообщили в Комитете по транспорту.

Ремонт этого участка обеспечит безопасное движение.

- Здесь появится светофор для защиты пешеходов, особенно детей, на переходе у школ, музеев, театров и офисов. Въезд на парковку «Сибири» закроют, чтобы избежать опасных разворотов и обеспечить безопасность пешеходов. Новый светофор на остановках будет работать в комплексе со светофорами на «Спутнике», чтобы предотвратить пробки на перекрестке ул. Ербанова - ул. Коммунистическая, - добавили в ведомстве.

Чтобы пассажиры не выходили на проезжую часть, построят новые остановки для трамваев с удобными посадочными площадками. Остановочные карманы для автобусов удлинят для работы больших автобусов «Волгабас».

Фото: Комитет по транспорту