В Бурятии будут усыплять собак в случае возникновения «экстраординарной ситуации»

Сегодня в Хурале рассмотрели законопроект, который в очередной раз меняет правила обращения с животными. Необходимость изменений возникла после летних судебных противостояний по поводу усыпления собак.Так, в пояснительной записке к законопроекту упоминается решение Верховного суда Бурятии от 6 августа этого года, который отменил пункт закона об умерщвлении животных без владельцев в связи с их невостребованностью в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания.При этом, в июле этого года принято постановление Конституционного суда Российской Федерации, которое гласит, что установление оснований для умерщвления животных без владельцев, может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека; проявляет немотивированную агрессивность; является носителем опасной болезни; в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного.- В иных случаях организация указанных мероприятий может быть обусловлена только сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев, от распространения переносимых ими опасных для человека болезней, и только когда организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации, и при условии, что данная мера носит временный характер, а также предусматриваются разумный срок и условия для возможности обнаружения животного его владельцем, - рассказывал депутатам Хурала начальник ветеринарной службы Бурятии Амгалан Дармаев.Изменения в закон прописывают понятие «экстраординарной ситуации» в регионе. Она может возникнуть, если в Бурятии случится нападение животных без владельцев, повлекшее средний или тяжкий вред здоровью человека или его смерть. А также в случае превышения показателя напряженности ситуации, связанной с причинением животными без владельцев вреда здоровью человека или его имуществу.В общем формулировки весьма размыты. А решение будет принимать правительство Бурятии по представлению управления ветеринарии. Срок введения «экстраординарной ситуации» - от 1 до 2 месяцев.В иных случаях собак будут по-прежнему выпускать на свободу:- Также предлагается предусмотреть маркирование, вакцинацию, стерилизацию животных без владельцев в пунктах временного содержания, а также возврат животных без владельцев, не представляющих опасность для человека, из пунктов временного содержания на прежние места обитания после карантинирования, учета, маркирования, вакцинации, стерилизации и содержания в течение 42 календарных дней в пункте временного содержания, - говорил Амгалан Дармаев.Увеличение срока содержания собак в приютах с 30 до 42 дней он объяснил необходимость стерилизации и послеоперационным уходом за животными.Депутаты одобрили закон и он начнет действовать с 1 января 2025 года. Однако без нареканий не обошлось. Так, депутат Эржена Чимитцыренова возмутилась, что для введения «экстраординарной ситуации» нужно ждать трагедий:- Мы опять должны принести кого-то в жертву, чтобы этот процесс запустить, - говорила она.Также депутат обратила внимание, что в Улан-Удэ официально зарегистрировано всего около 20-25 тысяч домашних животных, при том, что в городе и пригороде – 60 тысяч частных домовладений. При этом, большая часть нападений приходится именно на хозяйских собак.Возникли вопросы у Эржены Чимитцыреновой и к тому, как исполняются контракты по отлову собак. В 2024 году, к слову, выделено 49 млн рублей на отлов 6891 особи.- - В посёлке Забайкальском бегает собачка, которую 6 раз отлавливали и возвращали на прежнее место. Меняется только бирка. Вот так отрабатываются у нас контракты по отлову собак, - говорила депутат. - Этот закон не позволяет наладить ситуацию с собаками. Проблему нужно решать с людьми. Пока собаки на самовыгуле, пока в лесах и на улицах появляются коробки со щенками, мы так и будем каждый год нанимать подрядчиков.Фото: «Номер один».