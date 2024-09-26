Общество 26.09.2024 в 12:40

В Бурятии у семей пропавших без вести бойцов СВО вымогают деньги

Об опасной схеме мошенников рассказала омбудсмен Юлия Жамбалова
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии у семей пропавших без вести бойцов СВО вымогают деньги

От имени Российского Красного Креста (РКК) мошенники вымогают деньги у родственников участников СВО. Об этом предупредила на своей странице ВКонтакте Уполномоченная по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова.

- Они рассылают сообщения или звонят семьям военнопленных и пропавших без вести, предлагают включить их близких в список на обмен, якобы об этом их попросили сами военнослужащие. Чтобы «помочь» родственнику, нужно перейти по ссылке из сообщения и заполнить анкету или внести предоплату. Так аферисты крадут не только деньги, но и ваши персональные данные. Запомните! РКК никогда не просит перевести деньги за оказание услуг или заполнить какую-то форму на обмен пленными. Ни в коем случае не переходите по неизвестным ссылкам, - предупреждает Жамбалова.

Уточнить детали можно позвонив на горячую линию организации: 8 (800) 234-07-07.

Фото: loon.site

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мошенничество

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