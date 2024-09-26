В Бурятии ждут коронавирус XEK

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия продолжается мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в ведомстве, в республике с начала сентября отмечается сезонный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За истекший период сентября показатель заболеваемости COVID-19 составил 4,5 на 100 тыс. населения, тогда как за аналогичный период августа он составлял 1,5 на 100 тысяч населения. В настоящее время основная доля заболевших приходится на взрослых (70%). По-прежнему преобладающими остаются геноварианты штамма Омикрон. По результатам проводимого мониторинга за циркуляцией возбудителя COVID-19 нового варианта XEC в регионе пока не выявлен.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничительного характера, не планируется.

Напоминаем, чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Добавим, что

XEC - новый вариант SARS-CoV-2 - рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC был впервые обнаружен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор был выявлен в нескольких странах. Самые ранние случаи заболевания этим вариантом были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре. Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам Омикрона.

По оперативным данным, в РФ зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе.

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