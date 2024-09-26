Двое водителей в Улан-Удэ попались на взятке ГАИшникам

В сентябре двое пьяных водителей в Бурятии пытались дать взятку инспекторам ОСБ ДПС. Как мужчина, так и женщина были пьяны.

- Вечером 1 сентября экипаж ДПС остановил автомобиль без государственных регистрационных знаков. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от 39-летнего водителя запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина отказался. Выяснилось также, что гражданин не имеет права управления ТС.Намереваясь избежать ответственности, мужчина стал предлагать инспектору ДПС прекратить документирование правонарушения и предложил за это взятку, - рассказали в полиции республики.

Аналогичная ситуация произошла ночью 17 сентября.

- Сотрудники ОСБ ДПС остановили автомобиль под управлением 44-летней горожанки. Женщина тоже была в состоянии опьянения, однако стала отказываться от подписи в административном протоколе и, пытаясь избежать ответственности, стала настойчиво предлагать взятку, - добавили в полиции.

В обоих случаях стражи порядка неоднократно разъясняли гражданам об уголовной ответственности за дачу взятки и предупреждали, что в служебном автомобиле ведется аудио-видеозапись. Однако нарушители продолжали настаивать на своем и склоняли полицейских к коррупционным нарушениям.

В ГИБДД напомнили, что с целью пресечения коррупционных правонарушений патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий, как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.

Фото: Номер один