В Бурятии наградили лучших работников детских садов

25 сентября лучших из лучших чествовали в доме правительства Республики Бурятия на торжественной церемонии награждения педагогических работников, посвященной Дню воспитателя и всех дошкольных работников, ежегодно отмечаемого 27 сентября.

С приветственными словами и поздравлениями выступили заместитель председателя правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова, председатель комитета по социальной политике Народного Хурала Республики Бурятия Игорь Марковец, ио министра образования и науки Республики Бурятия Солбон Дармаев.

- День воспитателя – символичный праздник. У нас в России к детям всегда было и остается самое трепетное отношение. Дети – это самое дорогое, что есть у человека. А первый, с кем встречается ребенок, когда начинает свою социальную жизнь – это именно воспитатель. От него зависит очень многое, он закладывает первое понимание природы, жизни, отношений, любви, добра, дисциплины. Это не просто человек, который работает, а дает ребенку первые установки, ориентиры в жизни. Это очень достойное и важное звание. Сейчас в Бурятии дошкольное образование развивается. За последние пять лет у нас построено 39 детских садов, всего же работает 367 дошкольных учреждений, - обратился к собравшимся Игорь Марковец.

В преддверии профессионального праздника в Бурятском республиканском институте образовательной политики прошла конференция педагогических работников дошкольного образования Республики Бурятия «Профессии прекрасней нет на свете…», в которой приняли участие 100 педагогов со всех муниципальных образований нашей республики.

Все педагоги отметили высокий уровень организации мероприятия и высокий профессионализм участников конференции.

17 дошкольных работников наградили знаками отличия министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения», нагрудным знаком «Почетный наставник», званием «Заслуженный работник образования Республики Бурятия», благодарственным письмом главы Республики Бурятия, почетным званием «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», почетным званием «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия, Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Бурятия.

Одна из получивших награду - воспитатель Охор-Шибирского детского сада Венера Парьянова.

- Я работаю в детском саду более 30 лет и очень рада, что получила награду «Отличник просвещения Российской Федерации» в преддверии нашего профессионального праздника. Поздравляю всех дошкольных работников с праздником, желаю творческих успехов. Я сама из многодетной семьи, с детства работаю воспитателем, поэтому и выбрала такую профессию, - сказала женщина.

Теплые слова благодарности и почетные награды за труд, мудрость и терпение получили педагоги из разных районов республики.





Фото: "Номер один"