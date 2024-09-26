Общество 26.09.2024 в 14:54

Боец СВО из Бурятии профинансировал больницу Приморья

Переданные 140 тысяч пошли на покупку самого необходимого
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Текст: Елена Кокорина
Боец СВО из Бурятии профинансировал больницу Приморья

Боец из Бурятии передал больнице Приморского края 140 тысяч рублей, которая купила на них самое необходимое. Эта история – лишь один из многих примеров взаимопомощи и солидарности, которая показывает, что наши земляки всегда готовы подставить своё плечо.

- После полученного ранения гранатометчик из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Ангир», проходил лечение в военном госпитале Приморского края. Он безвозмездно передал госпиталю более 140 тысяч рублей. На эти средства были приобретены часы, диван, газонокосилки, линолеум, кондиционер, стол и тумбочки, водопроводный кран и другие, необходимые для удобства и комфорта медицинского персонала вещи. Помимо этого, он передал для защитников, которые лечатся в госпитале, гуманитарную помощь – разные средства гигиены и вещи, - рассказали в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Фото: Номер один

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