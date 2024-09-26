На кабарге контрабандисты хотели заработать 50 млн рублей

Накануне в Иркутске была задержана готовая к незаконному вывозу партия мускуса (струи) кабарги на сумму более 4 млн руб. Всего же контрабандисты планировали экспортировать в в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона ценных дериватов более чем на 50 миллионов.

Уголовное дело о контрабанде расследуют в транспортной полиции Прибайкалья.

- Преступление выявили иркутские таможенники. В настоящее время возбуждено два уголовных. Совместно с УФСБ России по Иркутской области, Сибирской оперативной, Иркутской и Бурятской таможен установлено, что нелегальные поставки наладили участники иркутской организованной преступной группировки. С целью легализации приобретения желез кабарги на внутреннем рынке и получения разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозреваемые использовали фиктивные договоры купли-продажи товара. Согласно внешнеторговому контракту, злоумышленники планировали экспортировать мускус кабарги более чем на 50 млн руб, - прокомментировали в Транспортной полиции Прибайкалья.

Фото: пресс-служба таможни Иркутской области