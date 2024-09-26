Общество 26.09.2024 в 15:37

На кабарге контрабандисты хотели заработать 50 млн рублей

Огромную партию железы парнокопытных обнаружили иркутские таможенники
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На кабарге контрабандисты хотели заработать 50 млн рублей

Накануне в Иркутске была задержана готовая к незаконному вывозу партия мускуса (струи) кабарги на сумму более 4 млн руб. Всего же контрабандисты планировали экспортировать в в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона ценных дериватов более чем на 50 миллионов.

Уголовное дело о контрабанде расследуют в транспортной полиции Прибайкалья.

- Преступление выявили иркутские таможенники. В настоящее время возбуждено два уголовных. Совместно с УФСБ России по Иркутской области, Сибирской оперативной, Иркутской и Бурятской таможен установлено, что нелегальные поставки наладили участники иркутской организованной преступной группировки. С целью легализации приобретения желез кабарги на внутреннем рынке и получения разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подозреваемые использовали фиктивные договоры купли-продажи товара. Согласно внешнеторговому контракту, злоумышленники планировали экспортировать мускус кабарги более чем на 50 млн руб, - прокомментировали в Транспортной полиции Прибайкалья.

Фото: пресс-служба таможни Иркутской области

 

 

Теги
кабарга контрабанда

Все новости

Учиненный мордобой обошелся улан-удэнцу в 70 тысяч рублей
26.09.2024 в 16:39
Шагай нааданиие һунгамалнууд дэмжэбэ
26.09.2024 в 16:32
В Улан-Удэ открылся XXIX Книжный салон
26.09.2024 в 16:21
Жителей Улан-Удэ спасут от паводков
26.09.2024 в 15:53
Ветеран СВО из Бурятии занялся картофелеводством
26.09.2024 в 15:53
На кабарге контрабандисты хотели заработать 50 млн рублей
26.09.2024 в 15:37
Омулевых браконьеров в Бурятии задержали при участии спецназа
26.09.2024 в 15:12
В Бурятии наградили лучших работников детских садов
26.09.2024 в 14:55
Боец СВО из Бурятии профинансировал больницу Приморья
26.09.2024 в 14:54
В Бурятии участников СВО освободили от транспортного налога
26.09.2024 в 14:44
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Шагай нааданиие һунгамалнууд дэмжэбэ
26.09.2024 в 16:32
Жителей Улан-Удэ спасут от паводков
260 метров берега Селенги укрепили бутовым камнем
26.09.2024 в 15:53
Ветеран СВО из Бурятии занялся картофелеводством
На средства гранта фермер приобрел трактор «Белорус» и китайский мини-трактор
26.09.2024 в 15:53
В Бурятии наградили лучших работников детских садов

Мероприятие прошло в преддверии Дня дошкольного работника

26.09.2024 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru