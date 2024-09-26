Ветеран СВО из Бурятии занялся картофелеводством

Ветеран СВО из Бурятии Анатолий Очиртаров получил грант «Агростартап» и занялся картофелеводством в Кяхтинском районе Бурятии.

В 2023 году Анатолий Михайлович выиграл грант на поддержку предпринимательской инициативы в рамках «Агростартапа» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».



- Я выбрал направление картофелеводства не случайно. В зоне боевых действий с сослуживцами пробовал жарить и белорусский картофель, и украинский. Но не тот вкус. Кяхтинский картофель, как мне кажется, всегда обладал отменными вкусовыми качествами и долго хранится, всё благодаря лёгкой почве, - делится Анатолий.



На средства гранта фермер приобрел трактор «Белорус» и китайский мини-трактор, всю навесную технику к ним. На его полях почти весь труд автоматизирован, есть картофелесажалка, картофелекопалка, мотокультиватор для окучивания, трудоустроен один человек, дополнительно на сезонные работы привлекаются до семи работников. Свой выбор фермер остановил на сорте «Гала», в этом году удалось засеять шесть гектаров земли. Весь урожай уже поставляется в социальные учреждения района: школы и детские сады.



- Государство во многом поддерживает и фермеров, и ветеранов СВО. Сейчас многие мои земляки перестали сажать картофель гектарами, у многих пустуют земли, мы можем объединиться в сельхозкооператив и совместно сажать и реализовывать свою продукцию. Государство поддерживает такие начиная и предлагает субсидии на закуп у своих членов того же картофеля. Если мне удастся увеличить свои поля до 10 га, то я уже могу претендовать на субсидию на комплекс агротехнологических работ, - рассказывает Анатолий Очиртаров.



К тому же, как отметили в минсельхозе Бурятии, кооператив может подать заявку на грант «Развитие материально-технической базы». Максимальная сумма гранта – до 70 млн рублей, минимальная – 5 млн рублей, при этом 30% средств вкладывает сам кооператив. Получив грант, СПоК может купить оборудования для первичной переработки (например, оборудование для очищения картофеля от песка и пыли, упаковки и тд), рефрижератор для транспортировки. Можно средства гранта потратить на строительство и капитальный ремонт объектов переработки. Возможно на средства гранта построить помещения для хранения. Перечень весьма обширен, начиная от приобретения или модернизации помещений до покупки оборудования, специализированного транспорта и инвентаря.



- Ежегодно в конкурсе на получение гранта «Агростартап» участвует более 100 начинающих фермеров. Конкуренция очень большая. Для того, чтобы быть в числе победителей, конкурсантам необходимо тщательно готовится. В конкурсе – балльная система. Наличие посевной и поголовья сельхозживотных дают определённые баллы, наличие высшего образования в сфере сельского хозяйства – тоже. И конечно, самое важное – грамотно выстроенный бизнес-план и убедительная самопрезентация, - отмечает Евгений Цыбиков, замминистра сельского хозяйства Республики Бурятия по развитию сельских территорий.



Напомним, заявку на грантовую поддержку может подать каждый начинающий фермер. В этом году победителями «Агростартапа» стали 23 начинающих фермера из 12 районов республики, общая сумма финансирования составила 114,3 млн рублей.

Фото: Номер один