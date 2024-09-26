Жителей Улан-Удэ спасут от паводков

В Улан-Удэ укрепили берег в СНТ «Весна». Ранее там из-за подъема реки Селенга размывало берег и вода подходила к домам.

- Мы провели большую работу, чтобы обезопасить жителей и их имущество. Укрепили береговую линию Степной протоки. Работы выполнены подрядчиком «ООО МК-137» в полном объеме. Более 260 метров отсыпали бутовым камнем. Это позволило обезопасить жителей СНТ «Весна» от паводков, - прокомментировал мэр города Игорь Шутенков.

Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова