В Улан-Удэ прозвучал «Голос родного города»

Сегодня, 26 сентября, в Национальной библиотеке Бурятии стартовал 29 Книжный салон. Сотрудники региональной общественной организации «Библиотечное сообщество Бурятии» презентовали проект «Голос родного города – Тyрэл хотын уран зохёолой аялга».

Проект зародился с подачи депутатов Улан-Удэнского Горсовета. В конце 2023 года народные избранники побывали в Национальной библиотеке, где большое впечатление на них произвел отдел по обслуживанию граждан с ограничениями возможностями. Депутатам рассказали, как происходит зарождение аудиокниг для незрячих и слабовидящих. К сожалению, аудиокниг на бурятском языке не было. Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов предложил, чтобы Молодежная палата Горсовета решила эту проблему.

В итоге Молодежная палата совместно с Национальной библиотекой разработали проект «Голос родного города», который получил грантовую поддержку. Задача проекта - популяризация литературы бурятских авторов среди людей с инвалидностью по зрению путем создания аудиокниг и их распространения на информационных ресурсах, в библиотеках и иных учреждениях культуры.

В рамках проекта озвучили три книги: «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой талисман») Сергея Доржиева, «Буусын hурrаал» («Заповедь родной земли») Галины Базаржаповой и «Эхын захяа» («Заветы матери») Доржо Сультимова.

Кроме того, книги перевели в формат LKF, позволяющий читать их на бурятском языке инвалидам по зрению.

Отобрать дикторов для озвучки книг было не самой простой задачей. Ведь озвучивание книги – кропотливый, требующий творческого подхода процесс. Требования к дикторам были строгие – они должны обладать четкой дикцией, эмоциональным диапазоном, актерскими способностями и, разумеется, владеть бурятским языком.

В итоге дикторами проекта стали народный артист Бурятии, заслуженный артист России, член Союза писателей России Доржи Сультимов и актриса Бурятского театра драмы, народная артистка Бурятии Туяна Бальжанова.

26 сентября в Национальной библиотеке на презентацию аудиокниг пришли все причастные к появлению этого проекта.

Посетил мероприятие и заместитель председателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского Горсовета, участник СВО Михаил Босхолов.

- Мои коллеги в прошлом году с большим удовольствием поддержали этот проект. Озвучивать книги для людей с ограниченными возможностями – это очень важно. Проект получился замечательный. И в дальнейшем будем продолжать поддерживать людей с ограниченными возможностями, - сказал народный избранник.

Аудиокниги специального формата можно скачать в центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности в Национальной библиотеке.

Озвученные книги размещены на российском слепецком канале «Библиотека AV3715». Бурятия впервые представлена там аудиокнигами на бурятском языке.

Озвученные книги также можно найти в электронной библиотеке «Бурятика».



Фото: "Номер один"