В Улан-Удэ на 10 дней изменят движение транспорта

В мэрии города рассказали об очередных изменениях в движении транспорта. С 23 часов 27 сентября по 6 октября будет проводиться капитальный ремонт трамвайных путей на участке возле дома № 4 по ул. Сахьяновой.

- Из-за этого изменятся маршруты автобусов № 2, 2а, 51, 59, 71. Автобусы будут двигаться в сторону ул. Терешковой по объездному пути: ул. Дарханская – ул. Жердева – далее по обычному маршруту. Трамваи будут ходить по своим привычным маршрутам, - рассказали в Комитете по транспорту.

Фото: мэрия города