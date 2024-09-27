Обвиняемые по резонансным преступлениям в Бурятии встретились с омбудсменом

Вчера, 26 сентября, Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных содержащихся в следственном изоляторе. На приеме были обвиняемые по резонансным преступлениям, а также участники СВО.

- Ряд обращений имеет сезонный характер и связан с простудными заболеваниями. Всех обратившихся записали на прием к терапевту и обеспечили лекарствами. Также обвиняемые, подозреваемые и осужденные задавали вопросы о несогласии с расследованием уголовных дел и большими сроками наказания по уголовным преступлениям вынесенными судами. Несколько обращений поступило от военнослужащих, осужденных по различным уголовным статьям, в том числе самовольное оставление части, с просьбой оказать содействие в увольнении с военной службы. В настоящее время существует такая проблема, что военнослужащие осужденные не уволены в запас и числятся в рядах вооруженных сил РФ, что не дает возможности повторно заключить контракт о прохождении военной службы и направиться в зону проведения СВО, - пишет на своей странице ВКонтакте Юлия Жамбалова.

Жалоб и заявлений на условия содержания в следственном изоляторе не поступило. Все поступившие обращения взяты на контроль Уполномоченным.

Фото: с личной страницы Юлии Жамбаловой ВКонтакте