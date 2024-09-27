В детском лагере на Верхнем Саянтуе строят новую столовую

Новую столовую на 120 мест возводят в детском оздоровительном лагере «Юнтур».

- Строительная готовность новой столовой на территории городского лагеря «Юнтур», в с. Верхний Саянтуй Тарбагатайского района, составляет больше 50 процентов. Объект должен быть готов до конца этого года, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Объект возводят по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, поскольку существующая столовая устарела и не отвечает требованиям содержания мест общественного питания.

Сейчас в столовой ведутся электромонтажные работы. Затем подрядная организация ООО «Регул» приступит к заливке полов и укладке плитки.

Объект будет использоваться в летний сезон.

Лагерь «Юнтур» находится в ведении спортивной школы олимпийского резерва № 7 города Улан-Удэ.

Фото: администрация Улан-Удэ