В Бурятии озаботились распространением оспы обезьян

Сегодня на базе Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия провели семинар направленный на предупреждения завоза и распространения оспы обезьян. Это острое инфекционное и очень опасное заболевание вирусной этиологии.

- Считаем, что такие мероприятия необходимы проводить для освежения знаний по вопросам клинической диагностики больных. Оспа обезьян является заразной с момента появления симптомов заболевания и на протяжении всего течения болезни. Зоонозная передача вируса от животного к человеку. Основной путь передачи инфекции от человека к человеку – тесный физический контакт с отделяемым слизистых оболочек и содержимым кожных элементов, - рассказала главный фельдшер ТЦМК Светлана Пежемская.

Фото: loon.site