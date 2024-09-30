Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как оформить пособие по беременности и родам?»

Лилия П.

Пособие по беременности и родам можно оформить через работодателя:

1. Откройте больничный лист. Обратитесь к врачу, который ведёт вашу беременность, и получите электронный б/л. Его готовят за 70 дней до предполагаемой даты родов. Сведения о больничном работодатель получит автоматически.

2. Подайте на работе заявление на отпуск по беременности и родам. Если усыновляете ребёнка до 3 месяцев, вы тоже можете уйти в отпуск и получить пособие. Для этого приложите к заявлению решение или копию решения суда об усыновлении.

Важно знать, что пособие при отсутствии работы положено, если вас уволили из-за ликвидации организации или закрытия ИП либо вы обучаетесь очно на платной или бесплатной основе.

Получить пособие при отсутствии работы:

1. Встаньте на учёт в качестве безработной в центре занятости в течение года со дня увольнения.

2. Подайте заявление в местное отделение СФР, МФЦ или на «Госуслугах».

3. Обратитесь в учебное заведение, если вы студентка. Предоставьте там справку из медучреждения.

Нельзя получать зарплату вместе с пособием по беременности и родам. Деньги выплачивают только за период, пока вы не работаете. Если вы подадите заявление на выплату позже, чем за 70 дней до родов, пособие пересчитают.

Нельзя одновременно получить пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком. Однако второе может получить отец ребёнка - даже после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком, пока малышу не исполнится 1,5 года.

Сколько составляет пособие:

- если страховой стаж больше 6 месяцев, пособие составит 100% среднего заработка;

- если страховой стаж меньше 6 месяцев, пособие не больше МРОТ за полный календарный месяц.

Максимальный размер пособия в 2024 году:

- 140 дней (70 + 70) - 565 562,20 рубля.

- 156 дней (70 + 86) - 630 197,88 рубля.

- 194 дня (84 + 110) - 783 707,62 рубля.

Во всех случаях пособие выплачивается единоразово и полностью в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.