Поселок на севере Бурятии рисковал остаться зимой без отопления

Если бы не вмешательство прокуратуры, то поселок в Курумканском районе Бурятии мог остаться этой зимой без отопления. Котельная в поселке Майский находилась в аварийном состоянии.

- Аварийное состояние котельной в поселке представляло угрозу бесперебойному прохождению отопительного периода и могло повлечь возникновение чрезвычайной ситуации. В целях защиты жилищных прав местных жителей прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на районную администрацию обязанности провести капитальный ремонт здания. Курумканский районный суд иск удовлетворил, - рассказали в прокуратуре республики.

Администрация с подрядной организацией заключила контракт на поставку и установку новой модульной котельной. Исполнение договора находилось на контроле прокуратуры.

- К началу отопительного сезона данный объект введен в эксплуатацию. Жилые дома в населенном пункте обеспечиваются теплоснабжением в установленном порядке, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один