Общество 01.10.2024 в 09:00

Детская банковская карта

Как ее оформить?
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Текст: Номер один
Детская банковская карта
Pixabay

Вопрос: «Моему сыну 15 лет. Могу ли я оформить ему банковскую карту?»

Марина Тимофеевна

Для ребенка от шести лет выпускают карту, привязанную к счету одного из родителей. С 14 лет у подростка есть право завести отдельный банковский счет и получить собственную карту.

Как выбрать карту ребенка? Изучите условия использования карты. Проверьте, сколько стоят выпуск и обслуживание карты, есть ли плата за перевыпуск и СМС-оповещения об операциях, какие есть бонусные программы.

Уточните, есть ли ограничения: банки могут ввести лимит на онлайн-покупки по детским картам, установить максимальную сумму пополнения и запрет на снятие наличных.

Узнайте, есть ли у банка приложение для детей, где они могут управлять своей картой или даже проходить курсы на тему финансовой грамотности.

Как оформить карту ребенку? Придите в отделение банка с паспортом, своей банковской картой и свидетельством о рождении ребенка.

- напишите заявку на выпуск дополнительной детской карты;

- подпишите согласие на проведение операций по дополнительной карте;

- дождитесь звонка или СМС о готовности карты в течение 14 дней;

- заберите карту в отделении банка и отдайте ребенку.

В некоторых банках можно оформить карту онлайн через личный кабинет, при получении нужно предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Как подростку получить молодежную карту?

1.     Прийти в отделение банка с паспортом и письменным согласием родителей либо вместе с одним из родителей.

2.     Подписать договор на открытие счета и оформить заявку на выпуск карты.

3.     Как научить ребенка распоряжаться деньгами.

4.     Подключите ребенку СМС-оповещения об операциях, с ними он сможет следить за своими расходами.

5.     Объясните, что можно копить на нужную вещь. Например, откладывать часть карманных денег на специальный счет-копилку в приложении.

6.     Расскажите, что можно дожидаться скидок, копить кешбэк или бонусы, и тогда некоторые покупки обойдутся дешевле.

7.     Посоветуйте не поддаваться соблазну потратить все сразу, но не запрещайте ребенку тратить карманные деньги по своему усмотрению — на собственном опыте он быстрее научится планировать расходы.

Предупредите ребенка о мошенниках! Мошенники могут узнать у ребенка данные карты и списать средства со счета.

 Объясните детям правила безопасности:

- не давать свою карту никому, кроме родителей;

- не говорить никому - лично или по телефону - CVC/CVV-код с обратной стороны карты, а также секретные коды, которые приходят на телефон при покупках;

- не хранить ПИН-код рядом с картой и не записывать его на ней, лучше его запомнить;

- прикрывать клавиши банкомата при наборе ПИН-кода;

- рассказать родителям (если карта детская) или сообщить на горячую линию банка (если молодежная) о потере карты или подозрительных звонках и сообщениях якобы из службы безопасности банка.

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справбюро

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