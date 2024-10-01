Детская банковская карта
Вопрос: «Моему сыну 15 лет. Могу ли я оформить ему банковскую карту?»
Марина Тимофеевна
Для ребенка от шести лет выпускают карту, привязанную к счету одного из родителей. С 14 лет у подростка есть право завести отдельный банковский счет и получить собственную карту.
Как выбрать карту ребенка? Изучите условия использования карты. Проверьте, сколько стоят выпуск и обслуживание карты, есть ли плата за перевыпуск и СМС-оповещения об операциях, какие есть бонусные программы.
Уточните, есть ли ограничения: банки могут ввести лимит на онлайн-покупки по детским картам, установить максимальную сумму пополнения и запрет на снятие наличных.
Узнайте, есть ли у банка приложение для детей, где они могут управлять своей картой или даже проходить курсы на тему финансовой грамотности.
Как оформить карту ребенку? Придите в отделение банка с паспортом, своей банковской картой и свидетельством о рождении ребенка.
- напишите заявку на выпуск дополнительной детской карты;
- подпишите согласие на проведение операций по дополнительной карте;
- дождитесь звонка или СМС о готовности карты в течение 14 дней;
- заберите карту в отделении банка и отдайте ребенку.
В некоторых банках можно оформить карту онлайн через личный кабинет, при получении нужно предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Как подростку получить молодежную карту?
1. Прийти в отделение банка с паспортом и письменным согласием родителей либо вместе с одним из родителей.
2. Подписать договор на открытие счета и оформить заявку на выпуск карты.
3. Как научить ребенка распоряжаться деньгами.
4. Подключите ребенку СМС-оповещения об операциях, с ними он сможет следить за своими расходами.
5. Объясните, что можно копить на нужную вещь. Например, откладывать часть карманных денег на специальный счет-копилку в приложении.
6. Расскажите, что можно дожидаться скидок, копить кешбэк или бонусы, и тогда некоторые покупки обойдутся дешевле.
7. Посоветуйте не поддаваться соблазну потратить все сразу, но не запрещайте ребенку тратить карманные деньги по своему усмотрению — на собственном опыте он быстрее научится планировать расходы.
Предупредите ребенка о мошенниках! Мошенники могут узнать у ребенка данные карты и списать средства со счета.
Объясните детям правила безопасности:
- не давать свою карту никому, кроме родителей;
- не говорить никому - лично или по телефону - CVC/CVV-код с обратной стороны карты, а также секретные коды, которые приходят на телефон при покупках;
- не хранить ПИН-код рядом с картой и не записывать его на ней, лучше его запомнить;
- прикрывать клавиши банкомата при наборе ПИН-кода;
- рассказать родителям (если карта детская) или сообщить на горячую линию банка (если молодежная) о потере карты или подозрительных звонках и сообщениях якобы из службы безопасности банка.