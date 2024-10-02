Электронная подпись
Вопрос: «Что такое электронная подпись и как ее оформить?»
Дугар Цыбикжапович С
Электронная подпись (ЭП) - это удостоверение личности в интернете. С ее помощью вы можете удаленно подписать заявление на отпуск или даже подать документы в вуз.
А для предпринимателей электронная подпись упрощает документооборот: бизнес может заключать контракты через интернет и участвовать в электронных торгах.
Электронная подпись (ЭП) - это информация в цифровом виде, с ее помощью можно подтвердить личность человека без его присутствия, а также подлинность и неизменность документа, который ею подписывают.
Разные виды ЭП используют при оформлении электронных документов и договоров, в том числе на «Госуслугах» и на портале mos.ru.
Простая электронная подпись. Чаще всего это логин и пароль, подтверждающие, что пользователь авторизовался в системе, либо одноразовые коды в СМС или уведомления по электронной почте. C помощью простой электронной подписи можно совершать покупки, подтвердить обращение в органы власти, подписать заявку на услугу. Для получения ЭП достаточно зарегистрироваться на «Госуслугах». Важно помнить, что Документ с такой подписью не приравнивается к бумажному.
Усиленная неквалифицированная ЭП. Она означает, что документ был подписан определенным человеком и с тех пор не менялся.
Чтобы приравнять УНЭП к подписи, проставленной вручную, стороны, подписывающие документ, должны заключить соглашение, в котором признают ее аналогом собственноручной.
Такая электронная подпись — это две уникальные последовательности символов, связанные между собой: ключ подписи и ключ ее проверки. Для их создания нужны средства криптографической защиты информации.
Как получить УНЭП? Если у вас есть подтвержденная учётная запись на «Госуслугах» с данными СНИЛС и вы указали в личном кабинете номер телефона, можно оформить УНЭП в приложении «Госключ».
Для этого:
- скачайте приложение;
- зарегистрируйтесь и примите правила сервиса;
- оформите сертификат подписи, следуя подсказкам на экране.
Усиленная квалифицированная ЭП. Самый надежный вид электронной подписи. Она подтверждена квалифицированным сертификатом, бумажным или электронным документом, отвечающим требованиям ФСБ. Такая подпись - аналог собственноручной, поэтому ее можно использовать во всех случаях, когда допускается оформление электронных документов. Ключи усиленной квалифицированной подписи (УКЭП) могут поместить на сертифицированный USB-носитель, а для их использования может потребоваться специальная программа.
Получить УКЭП можно в аккредитованном центре и через приложение «Госключ».
В аккредитованный центр для этого нужно предоставить:
- паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН;
- регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП (если есть);
- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица (если получаете подпись представителя юрлица).
А для получения ЭП через приложение понадобятся подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и документ, который нужно подписать.
Как проверить электронную подпись:
1. Зайдите на сайт уполномоченного федерального органа в сфере использования электронной подписи, если собираетесь проверить УНЭП. Для проверки УКЭП — на «Госуслуги».
2. Загрузите документ, который нужно проверить, и файл с подписью.
3. Дождитесь завершения проверки. Это не займет много времени.
После проверки вы получите информацию о подлинности подписи, статусе, номере и сроке действия сертификата, а также о его владельце.