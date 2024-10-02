Вопрос: «Что такое электронная подпись и как ее оформить?»

Дугар Цыбикжапович С

Электронная подпись (ЭП) - это удостоверение личности в интернете. С ее помощью вы можете удаленно подписать заявление на отпуск или даже подать документы в вуз.

А для предпринимателей электронная подпись упрощает документооборот: бизнес может заключать контракты через интернет и участвовать в электронных торгах.

Электронная подпись (ЭП) - это информация в цифровом виде, с ее помощью можно подтвердить личность человека без его присутствия, а также подлинность и неизменность документа, который ею подписывают.

Разные виды ЭП используют при оформлении электронных документов и договоров, в том числе на «Госуслугах» и на портале mos.ru.

Простая электронная подпись. Чаще всего это логин и пароль, подтверждающие, что пользователь авторизовался в системе, либо одноразовые коды в СМС или уведомления по электронной почте. C помощью простой электронной подписи можно совершать покупки, подтвердить обращение в органы власти, подписать заявку на услугу. Для получения ЭП достаточно зарегистрироваться на «Госуслугах». Важно помнить, что Документ с такой подписью не приравнивается к бумажному.

Усиленная неквалифицированная ЭП. Она означает, что документ был подписан определенным человеком и с тех пор не менялся.

Чтобы приравнять УНЭП к подписи, проставленной вручную, стороны, подписывающие документ, должны заключить соглашение, в котором признают ее аналогом собственноручной.

Такая электронная подпись — это две уникальные последовательности символов, связанные между собой: ключ подписи и ключ ее проверки. Для их создания нужны средства криптографической защиты информации.

Как получить УНЭП? Если у вас есть подтвержденная учётная запись на «Госуслугах» с данными СНИЛС и вы указали в личном кабинете номер телефона, можно оформить УНЭП в приложении «Госключ».

Для этого:

- скачайте приложение;

- зарегистрируйтесь и примите правила сервиса;

- оформите сертификат подписи, следуя подсказкам на экране.

Усиленная квалифицированная ЭП. Самый надежный вид электронной подписи. Она подтверждена квалифицированным сертификатом, бумажным или электронным документом, отвечающим требованиям ФСБ. Такая подпись - аналог собственноручной, поэтому ее можно использовать во всех случаях, когда допускается оформление электронных документов. Ключи усиленной квалифицированной подписи (УКЭП) могут поместить на сертифицированный USB-носитель, а для их использования может потребоваться специальная программа.

Получить УКЭП можно в аккредитованном центре и через приложение «Госключ».

В аккредитованный центр для этого нужно предоставить:

- паспорт;

- СНИЛС;

- ИНН;

- регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП (если есть);

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица (если получаете подпись представителя юрлица).

А для получения ЭП через приложение понадобятся подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и документ, который нужно подписать.

Как проверить электронную подпись:

1. Зайдите на сайт уполномоченного федерального органа в сфере использования электронной подписи, если собираетесь проверить УНЭП. Для проверки УКЭП — на «Госуслуги».

2. Загрузите документ, который нужно проверить, и файл с подписью.

3. Дождитесь завершения проверки. Это не займет много времени.

После проверки вы получите информацию о подлинности подписи, статусе, номере и сроке действия сертификата, а также о его владельце.