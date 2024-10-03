Медсправка для водительских прав
Вопрос: «Для замены прав с истекшим сроком мне нужна медицинская справка. Где и как ее получить?»
Юлия Г.
Чтобы получить права или заменить их в связи с истекшим сроком, нужна справка 003-В/у. Ее выдают после прохождения медосмотра.
Пройти медосмотр можно в государственной или частной клинике с лицензией. Эта услуга платная. Подойдите с паспортом и возьмите в регистратуре бланк.
Нужно пройти следующих специалистов:
- офтальмолог;
- психиатр;
- психиатр-нарколог;
- терапевт.
Для получения прав категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E дополнительно - электроэнцефалография, осмотр ЛОР-врача и невролога.
Важно знать, что осмотр психиатра-нарколога и психиатра - только в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту жительства или месту пребывания.
Врачи могут назначить дополнительные анализы и обследования:
- психиатр-нарколог - анализы мочи и крови для определения психоактивных веществ и хронического употребления алкоголя;
- психиатр - психиатрическое освидетельствование;
- терапевт - осмотр у невролога;
- невролог – электроэнцефалография.
Напоминаем, что справка не нужна при замене прав в связи с утерей, порчей или смене фамилии.
Без медосмотра срок действия новых прав будет такой же, как у прежних. С медосмотром - 10 лет.