Общество 03.10.2024 в 09:00

Медсправка для водительских прав

Где и как ее получить?
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Текст: Номер один
Медсправка для водительских прав
Номер один

Вопрос: «Для замены прав с истекшим сроком мне нужна медицинская справка. Где и как ее получить?» 

Юлия Г.

Чтобы получить права или заменить их в связи с истекшим сроком, нужна справка 003-В/у. Ее выдают после прохождения медосмотра.

Пройти медосмотр можно в государственной или частной клинике с лицензией. Эта услуга платная. Подойдите с паспортом и возьмите в регистратуре бланк.

Нужно пройти следующих специалистов:

- офтальмолог;

- психиатр;

- психиатр-нарколог;

- терапевт.

Для получения прав категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E дополнительно - электроэнцефалография, осмотр ЛОР-врача и невролога.

Важно знать, что осмотр психиатра-нарколога и психиатра - только в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту жительства или месту пребывания.

Врачи могут назначить дополнительные анализы и обследования:

- психиатр-нарколог - анализы мочи и крови для определения психоактивных веществ и хронического употребления алкоголя;

- психиатр - психиатрическое освидетельствование;

- терапевт - осмотр у невролога;

- невролог – электроэнцефалография.

Напоминаем, что справка не нужна при замене прав в связи с утерей, порчей или смене фамилии.

Без медосмотра срок действия новых прав будет такой же, как у прежних. С медосмотром - 10 лет.

 

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