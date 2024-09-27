Общество 27.09.2024 в 10:22

Сельские дети в Бурятии остались без школы

Ее не успели построить к новому учебному году
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельские дети в Бурятии остались без школы

Дети села Кижинга в Бурятии остались в новом учебном году без школы, которую строили в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик не успел закончить все работы и не смог сдать объект в оговоренные сроки.

- Установлено, что управление капстроительства правительства республики заключило госконтракт с ООО «Дом 2000» на строительство школы в селе Кижинга, рассчитанной на 176 учеников. Согласно подписанному допсоглашению, срок окончания работ был продлен до 31 августа 2024 года. Однако организация-подрядчик обязательства к данному сроку не выполнила, - рассказали в прокуратуре республики.

По инициативе прокурора района руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.

Фото: Номер один

 

Теги
школа

Все новости

МТС оживила героев бурятских сказок
27.09.2024 в 11:33
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов
27.09.2024 в 11:21
У военнослужащих из госпиталя возникли вопросы к прокурору Бурятии
27.09.2024 в 11:14
26 сибирских елей высадили в спальном районе Улан-Удэ
27.09.2024 в 10:56
На дороге Улан-Удэ сбили 14-летнего мальчика на мопеде
27.09.2024 в 10:39
Сельские дети в Бурятии остались без школы
27.09.2024 в 10:22
Поселок на севере Бурятии рисковал остаться зимой без отопления
27.09.2024 в 10:06
В Улан-Удэ презентовали Библию на бурятском языке
27.09.2024 в 09:51
В Кабанском районе из-за короткого замыкания сгорел автомобиль
27.09.2024 в 09:51
Водитель грузовика в Улан-Удэ перевернулся и повредил позвоночник
27.09.2024 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов
Магистраль остается  одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в республике
27.09.2024 в 11:21
У военнослужащих из госпиталя возникли вопросы к прокурору Бурятии
Их прием прошел при участии гарнизонного прокурора
27.09.2024 в 11:14
26 сибирских елей высадили в спальном районе Улан-Удэ
Они будут украшать сквер «Зодчий»
27.09.2024 в 10:56
Поселок на севере Бурятии рисковал остаться зимой без отопления
Его котельная находилась в аварийном состоянии
27.09.2024 в 10:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru