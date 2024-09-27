Сельские дети в Бурятии остались без школы

Дети села Кижинга в Бурятии остались в новом учебном году без школы, которую строили в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик не успел закончить все работы и не смог сдать объект в оговоренные сроки.

- Установлено, что управление капстроительства правительства республики заключило госконтракт с ООО «Дом 2000» на строительство школы в селе Кижинга, рассчитанной на 176 учеников. Согласно подписанному допсоглашению, срок окончания работ был продлен до 31 августа 2024 года. Однако организация-подрядчик обязательства к данному сроку не выполнила, - рассказали в прокуратуре республики.

По инициативе прокурора района руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ.

Фото: Номер один